Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Sicherheitsbehörden kontrollieren Schwerlastverkehr auf der A 5 in Höhe Achern

Freiburg.Offenburg (ots)

Unter Federführung des Hauptzollamts Lörrach fand am 1. Oktober gemeinsam mit Kräften des benachbarten Hauptzollamts Karlsruhe, des Hauptzollamts Ulm, der Polizeipräsidien Freiburg und Offenburg, der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Bundesamtes für Güterverkehr eine konzentrierte Kontrollmaßnahme des Schwerlastverkehrs auf einem Autohof entlang der A 5 bei Achern im nördlichen Ortenaukreis statt. Insgesamt 40 Beamtinnen und Beamte waren an der Maßnahme beteiligt, bei der rund fünfzig Lkw und Reisebusse auch mit Hilfe einer mobilen Röntgenanlage kontrolliert wurden. Im Ergebnis konnten von den Zollbeamten mehrere Vollstreckungsmaßnahmen wegen öffentlich-rechtlicher Zahlungsforderungen gegen Fuhrunternehmer durchgeführt und Schmuggelgut festgestellt werden. Mit Blick auf die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung gab es Hinweise auf zwei Mindestlohnverstöße, den Angaben von zwei Fahrern nach könnte diesen Arbeitsentgelt vorenthalten worden sein. Ein Fahrer, der sich der Kontrolle entziehen wollte, war mit seinem weder zugelassenen noch versicherten Fahrzeug auf der Autobahn gefahren. An einem Reisebus wurden technische Mängel und in einem weiteren Fall wurde ein Verstoß gegen das Abfallgesetz festgestellt. Ein Fahrgast eines kontrollierten Fernreisebusses war wegen bewaffneten Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben, der er sich bis dahin hatte entziehen können. In seinem Gepäck fanden die zuständigen Polizeibeamten hochwertige Fotoausrüstungsgegenstände, die vermutlich in der Schweiz gestohlen wurden. Erschreckend hoch aber war die Beanstandungsquote bei der Überprüfung der Einhaltung der maximalen Lenkzeiten sowie der Mindestruhe- und -pausenzeiten. Rund die Hälfte der von Beamtinnen und -beamten der Außenstelle Stuttgart des Bundeamtes für Güterverkehr und der Polizei überprüften Fahrer, auch von Reisebussen, hatte die wöchentliche Arbeitszeit sowie die Tageslenkzeiten überschritten und zu wenige Pausen eingelegt.

