Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Drei Arbeitsstellen und trotzdem Sozialleistungen bezogen

Offenburg (ots)

Nach Ermittlungen und Betrugsvorwürfen des Hauptzollamts Lörrach gegen einen 47jährigen Mann mit Wohnsitz in einer kleinen Ortenauer Gemeinde zwischen Lahr und Offenburg verhängte das Amtsgericht Offenburg, das die Vorwürfe als erwiesen ansah, im August per Strafbefehl eine Geldstrafe in Höhe von 2.250 Euro.

Der Mann hatte von der Agentur für Arbeit Offenburg Arbeitslosengeld bezogen, hatte es aber bewusst unterlassen, die Beschäftigung an wechselnden Arbeitsstellen von April bis August 2018 anzuzeigen. Zum Teil war der Mann zeitgleich bei drei Firmen tätig. Der Agentur für Arbeit war so ein Schaden in Höhe von rund 3.300 Euro entstanden. Diesen Betrag muss der Verurteilte ebenfalls zurückzahlen.

