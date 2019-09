Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Vier neue Azubis beim Hauptzollamt Lörrach

Bild-Infos

Download

Lörrach (ots)

Für vier Schulabsolventen hat am 2. September die kaufmännische Ausbildung beim Hauptzollamt Lörrach begonnen. Drei Frauen und ein männlicher Auszubildender erlernen in den nächsten drei Jahren den Beruf der Kauffrau und des Kaufmanns für Büromanagement. Während der praktischen Ausbildung sind die Azubis vornehmlich im Bereich der inneren Verwaltung und in den Geschäftsstellen der verschiedenen Abteilungen in Lörrach, Weil am Rhein, Freiburg und Offenburg eingesetzt. Die fachtheoretische Ausbildung findet an einer Berufsschule in Stuttgart statt, wo die künftigen Kaufleute gemeinsam mit Auszubildenden anderer Hauptzollämter im Block unterrichtet werden.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Lörrach

Pressesprecherin

Antje Bendel

Telefon: 07621-170-2200

E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell