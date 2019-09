Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Steueraufsicht des Zolls zieht von Oberkirch nach Offenburg

Ortenaukreis (ots)

Am 2. Oktober wird die Abteilung Steueraufsicht des Hauptzollamts Lörrach aus dem Dienstgebäude des ehemaligen Zollamts Oberkirch in eine bereits vorhandene Liegenschaft des Zolls in der Goethestraße in Offenburg umziehen. Telefonisch sind die Zöllnerinnen und Zöllner am neuen Dienstort unter der Nummer 0781 94877-0 zu erreichen, der bekannte E-Mail-Kontakt steueraufsicht.hza-loerrach@zoll.bund.de und die mobilen Telefonnummern der zuständigen Steueraufsichtsbeamtinnen und -beamten ändern sich nicht. Nach dem Umzug in Oberkirch unter der alten Nummer eingehende Anrufe werden noch bis Ende des Jahres automatisch weitergeleitet. Die betreffenden Brennereien und deren Interessensverbände wurden weitestgehend bereits - auch direkt von den Beamten im Außendienst - informiert.

