HZA-LÖ: 43 junge Talente neu im Einsatz beim Hauptzollamt Lörrach

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Am 1. August konnte Matthias Heuser, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Lörrach, 43 junge Frauen und Männer im Beisein von Familien, Freunden und der Führungsriege des Hauptzollamts zu Zollsekretärs- und Zollinspektoranwärtern ernennen und nahm Ihnen den Amtseid ab. "Eine bunte und interessante Palette an Aufgaben erwartet Sie bei uns", so Heuser, der selbst an der Spitze einer Kommission die geeigneten Bewerber für die Einstellung in die Laufbahn des gehobenen Dienstes ausgewählt hatte. Begrüßt wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen auch von Dieter Quasnowitz, Leiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Lörrach und Vorsitzender der Auswahlkommission für den mittleren Zolldienst, und selbstverständlich von Ausbildungsleiter Alfred Plohmann, der sich mit seinem Team in den nächsten zwei bzw. drei Jahren um die Nachwuchskräfte kümmern wird. Die Beamtinnen und Beamten auf Widerruf absolvieren nun eine Einführungswoche beim Hauptzollamt Lörrach. Anschließend geht es für den mittleren Dienst zunächst für die Dauer eines halben Jahres nach Sigmaringen in die Zollschule, die Anwärter im gehobenen Dienst reisen zum ersten, sechs Monate dauernden theoretischen Abschnitt ihres dreijährigen dualen Studiums an die Hochschule des Bundes in Münster. Alle Nachwuchskräfte sind im Internatsbetrieb untergebracht, die aufwendige Suche nach Schüler- oder Studentenunterkünften bleibt Ihnen erspart. Im nächsten Jahr dann geht es für alle in die Praxis in den verschiedenen Aufgabenbereichen des Hauptzollamts.

Bewerbungen um Einstellung in den mittleren oder gehobenen Dienst zum 1. August 2020 sind noch bis Ende September möglich. Informationen können direkt beim Ausbildungsteam oder der Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach erfragt werden (Tel.: 07621 170-0). Informationen sind auch auf der Website der Bundeszollverwaltung www.zoll.de und auf der speziellen Infoseite für Ausbildungssuchende www.talent-im-einsatz.de abrufbar. Regelmäßige Einblicke in den Berufsalltag eines Zollrookies gibt es auch auf Instagram und Facebook unter zoll.karriere.

