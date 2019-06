Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll prüft bundesweit in Gaststätten

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Kontrollen in 75 Betrieben im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach an den Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg

Bundesweit haben am 7. Juni die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls Unternehmen des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe auf die Einhaltung des Mindestlohns, der Melde- und Leistungspflichten gegenüber den Sozialversicherungsträgern und mit Blick auf Scheinselbständigkeit sowie illegale Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern geprüft. Im Bereich des Hauptzollamts Lörrach waren an den drei Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg dazu rund 60 Beschäftigten im Einsatz, die insgesamt in 73 Betrieben 255 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt haben. In 85 Fällen müssen die Beamten nun weiter ermitteln, da sich unter anderem in 35 Fällen Hinweise ergaben, dass bislang der Mindestlohn, der derzeit bei 9,19 Euro pro Stunde liegt, nicht in korrekter Höhe ausbezahlt wurde. Weiter lassen die Angaben von 25 befragten Beschäftigten darauf schließen, dass die Pflichtbeiträge an die Sozialversicherungsträger nicht korrekt abgeführt wurden, fünf ausländische Arbeitnehmer konnten zum Zeitpunkt der Prüfung keine Arbeitsgenehmigung vorweisen, und in sechs Fällen wird geprüft, ob möglicherweise wegen einer vorgeblichen Arbeitslosigkeit staatliche Hilfen in Anspruch genommen werden. Ergebnisse hierzu stehen noch aus.

