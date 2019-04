Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Geschäftsführer einer Ortenauer Reinigungsfirma unterschlägt 20.000 Euro Sozialabgaben

Offenburg (ots)

Nach Ermittlungen der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach sah es das Amtsgericht Offenburg als erwiesen an, dass der Geschäftsführer eines in der Ortenau ansässigen Reinigungsunternehmens Sozialabgabe in Höhe von rund 20.000 Euro hinterzogen hatte und verhängte deshalb gegen den Mann eine Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro. Der unseriöse Geschäftsmann hatte über einen Zeitraum von über zwei Jahren sieben Arbeitnehmer schwarz beschäftigt und zwei weitere als geringfügig beschäftigt angemeldet, obwohl deren Arbeitsumfang einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit entsprach. Neben der Geldstrafe muss der Mann selbstverständlich die Sozialversicherungsbeiträge nachentrichten. Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig.

