HZA-LÖ: Geänderte Öffnungszeiten am Zollamt Grenzacherhorn vom 3. bis 5. Dezember 2018

Grenzach-Wyhlen (ots) - Grenzach-Wyhlen. Sofern es die Witterung zulässt, wird in der Zeit vom Montag, den 3. Dezember 2018, bis zum darauffolgenden Donnerstag, den 6. Dezember 2018, die neue Dachkonstruktion am Grenzübergang Grenzacherhorn eingebaut. Ab Montag, 9:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5:30 Uhr, wird deshalb der Grenzübergang für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für Fußgänger soll der südliche Gehweg - mit zeitlichen Ausnahmen - passierbar sein.

Für das Zollamt Grenzacherhorn auf deutscher Seite gelten deshalb geänderte Öffnungszeiten: Am Montag, den 3. Dezember von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr, am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Dezember 2018, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Ein Hinweis hängt am Zollamt schon seit Mitte November aus. Ausfuhrbescheinigungen für Bürger mit Wohnsitz in der Schweiz werden auch am Zollamt Rheinfelden-Autobahn täglich in der Zeit von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr erteilt.

