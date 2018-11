HZA-LÖ: Großbaustelle in Freiburg kontrolliert

Freiburg (ots) - Bereits Ende Oktober kontrollierten Kräfte des Hauptzollamts Lörrach - unterstützt von Kollegen der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein - ein größeres Bauvorhaben in Freiburg. Die Prüfung erfolgte verdachtslos mit Blick auf die erforderlichen Meldungen zur Sozialversicherung, den vorgeschriebenen Mindestlohn und aufenthaltsrechtliche Bestimmungen. Die fünfzehn Zöllner und zwei Bundespolizisten befragten so 46, bei sechs verschiedenen Baufirmen beschäftigte Arbeitnehmer. Danach bedürfen fünf Sachverhalte einer weiteren Überprüfung in den Unternehmen selbst: In zwei Fällen lieferten die Antworten der befragten Arbeiter Hinweise darauf, dass der Mindestlohn nicht in korrekter Höhe ausbezahlt wird, zwei Beschäftigte sind möglicherweise nicht ordnungsgemäß bei den Sozialversicherungsträgern angemeldet. In einem Fall könnte es sich um eine illegale Arbeitnehmerüberlassung handeln. Solche Leiharbeitsverhältnisse sind im Bauhauptgewerbe unzulässig.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Lörrach

Pressesprecherin

Antje Bendel

Telefon: 07621-170-2200

E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell