HZA-LÖ: Fünf Kaufleute für Büromanagement zur Ausbildung beim Hauptzollamt Lörrach

Ausbildungsleiter Wolfgang Buttler (links) mit den fünf neuen Auszubildenden (Bildquelle: Hauptzollamt Lörrach) Bild-Infos Download

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots) - Fünf Auszubildende zur Kauffrau und zum Kaufmann für Büromanagement konnten der Leiter des Hauptzollamts Lörrach, Volker Künzle, und Ausbildungsleiter Wolfgang Buttler am 01. September willkommen heißen. Drei Jahre durchlaufen vier junge Frauen und ein junger Mann nun die duale Ausbildung. Während der praktischen Phasen sind die Azubis in verschiedenen Aufgabenbereichen des Hauptzollamts Lörrach eingesetzt, die theoretischen Ausbildungsabschnitte finden an der Berufsschule statt. Die Zollverwaltung bildet im kaufmännischen Bereich bereits seit dem Jahr 2004 aus. Aber auch in den Beamtenlaufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes bildet das Hauptzollamt Lörrach, dessen Zuständigkeit von Rheinfelden über Weil am Rhein an der Schweizer Grenze bis nach Rheinau in der Ortenau reicht, nach wie vor aus. Bewerbungen zum 01. August 2019 für die zweijährige Berufsausbildung im mittleren Dienst bzw. das dreijährige duale Hochschulstudium in der gehobenen Laufbahn sind noch bis zum 30. September möglich. Auskünfte erteilt die Ausbildungsleitung des Hauptzollamts.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Lörrach

Pressesprecherin

Antje Bendel

Telefon: 07621-170-2200

E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell