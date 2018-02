HZA-LÖ: 9100 Euro Geldstrafe für Gastwirt im südlichen Breisgau

Breisgau (ots) - Weil er die Sozialversicherungsträger um Beiträge in Höhe von rund 41000 Euro betrogen hatte, verurteilte das Amtsgericht Breisach den Geschäftsführer eines Gastronomiebetriebs aus dem südlichen Breisgau zu einer Geldstrafe in Höhe von 9100 Euro. Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren hatte der Mann mindestens 13 Angestellte offiziell nur als Minijobber beschäftigt, tatsächlich hatten sie aber erheblich mehr Arbeitsstunden geleistet. Neben den offiziellen Lohnzahlungen wurden bedeutende Summen an Schwarzlöhnen in bar ausbezahlt. Durch eine Zeugenaussage eines ehemaligen Angestellten des Betriebs waren die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach dem Betrug auf die Spur gekommen. Er selbst habe an sechs Tagen pro Woche täglich 12 und mehr Stunden gearbeitet. Richterlich angeordnete Durchsuchungsmaßnahmen führten zur Beschlagnahme umfangreichen Beweismaterials. Das Gericht sah die Vorwürfe nach deren Auswertung als erwiesen an. Zur Geldstrafe sind natürlich auch die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen.

