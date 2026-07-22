Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Das Hauptzollamt Landshut stellt sich vor/ Zollinfotag - Karriere mit Tag der offenen Tür am 12.09.2026 in Altdorf, Sonnenring 14

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Landshut (ots)

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Bundeszollverwaltung veranstaltet das Hauptzollamt Landshut am Samstag, den 12.09.2026 von 10:00 Uhr - 14:00 Uhr einen Zollinfotag-Karriere mit Tag der offenen Tür unter dem Motto "Wir sind der ZOLL - Die Vielfalt der Aufgaben, Menschen und Generationen".

Hierzu lädt das Hauptzollamt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein. Insbesondere Schülerinnen und Schüler, Eltern und alle, die sich für die vielfältigen Aufgaben des Zolls und die attraktiven Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten interessieren, sind willkommen.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten spannende Einblicke in die abwechslungsreichen Aufgabenbereiche des ZOLLs und können sich umfassend über die interessanten Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren. Darüber hinaus besteht die Gelegenheit, mit Beschäftigten des ZOLLs ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und den ZOLL als modernen und vielseitigen Arbeitgeber kennenzulernen.

Das erwartet euch:

-Alles Wissenswerte rund um die Ausbildung und das duale Studium

-Spannende Einblicke in die Arbeit der Spezialeinheit ZUZ

-Live-Vorführung des Einsatzes von Zollhunden

-Demonstration von Eigensicherungsübungen

-Gepäckkontrolle mit einem Scan-Van in der Praxis

-Informationsstände mit Einblicken in die vielfältigen Aufgaben- und Einsatzbereiche des Zolls

-Historischer Informationsstand zum 75-jährigen Bestehen des ZOLLs in der Bundesrepublik Deutschland

Zur besseren Planung und Organisation bitten wir um Anmeldung per E-Mail an zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

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