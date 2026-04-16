Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Der Zoll stellt sich vor - Zollinfotag - Karriere des Hauptzollamts Landshut am 25. April 2026 in Plattling, Robert-Bosch-Straße 1

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landshut (ots)

Nach den sehr gut besuchten Zollinfotagen im letzten Jahr bietet das Hauptzollamt Landshut auch heuer wieder drei Termine an, um Schülerinnen und Schülern von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien, gerne mit Eltern, aber auch Quereinsteigern, die Gelegenheit zu geben, einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie in die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu bekommen. Am 25. April 2026 öffnet die Dienststelle Robert-Bosch-Straße 1 in Plattling von 10 bis 14 Uhr dazu die Türen.

Beim Zoll denkt man an Gepäck- und Kofferraumkontrollen, aber das Aufgabenspektrum umfasst viel mehr. Als Zöllnerin und Zöllner überprüft man zum Beispiel Unternehmen, ob sie ihre Waren richtig versteuern, checkt man, ob Güter gefälscht oder sogar verboten sind und macht sich für geschützte Tierarten stark. Der Zoll sorgt nicht nur für mehr Gerechtigkeit, sondern schützt das Land vor Steuerbetrug, Produktpiraterie und Terrorismus.

Ein Stationenlauf bietet den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit sich die Aufgaben der einzelnen Fachbereiche anhand anschaulicher Beispiele und Mitmachstationen vorstellen und erläutern zu lassen.

Unter anderem können die Gäste anhand vorbereiteter Paketsendungen erfahren, ob eine Ware einfuhrfähig ist bzw. welche Einfuhrabgaben fällig werden würden, wie Zollabfertigung und Außenprüfung funktionieren oder wie die Finanzkontrolle Schwarzarbeitet prüft.

"Das große Interesse an unseren Zollinfotagen - Karriere und somit an einer Beamtenlaufbahn beim Zoll freut uns sehr. Die unterschiedlichsten Tätigkeitsbereiche, vom Vollzugsdienst, Prüfungsdienst bis hin zum Innendienst ermöglichen einen sehr interessanten und abwechslungsreichen Berufsalltag. Zudem bietet der Zoll einen sicheren und familienfreundlichen Arbeitsplatz", so Petra Seidl, Leiterin des Hauptzollamts Landshut.

Ein Hauptaugenmerk wird auf die Vorstellung des Bewerbungsverfahrens und den Ablauf der Ausbildung bzw. des Dualen Studiums gelegt werden.

Das Aufzeigen von Kontrollsituationen und der Einsatz unserer vierbeinigen Helfer werden das Programm abrunden.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt? Anmeldung ist noch möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Um einen Einblick in unsere vielseitigen Tätigkeiten zu ermöglichen, veranstaltet das Hauptzollamt Landshut in diesem Jahr drei Zollinfotage - Karriere 25.04.2026: Zollinfotag - Karriere in Plattling 09.05.2026: Zollinfotag - Karriere in Passau 12.09.2026: Zollinfotag - Karriere mit Tag der offenen Tür "Wir sind der ZOLL - Die Vielfalt der Aufgaben, Menschen und Generationen" in Altdorf Anmeldung per E-Mail unter zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de. möglich!

Zusatzinformation:

Der Zoll mit seinen vielseitigen Tätigkeiten bietet eine interessante Ausbildung im mittleren Zolldienst (Berufsbezeichnung Finanzwirt/-in, sowie ein Duales Studium (Bachelor of Laws (LL.B.)) im gehobenen Zolldienst und ein Duales Studium Verwaltungsinformatik (Bachelor of Science (B.SC.)) an.

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell