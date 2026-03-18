Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Der Schwarzarbeit auf der Spur - Gastronomiebetriebe im Fokus Behördenübergreifende Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit

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Landshut (ots)

Am vergangenen Wochenende führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) Plattling eine umfangreiche Kontrollaktion im Raum Deggendorf durch. Ziel der Maßnahme war es, das Nachtleben auf mögliche Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Die Aktion erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Deggendorf, dem Landratsamt sowie der Stadtverwaltung Deggendorf. Anlass für den Einsatz von über 50 Kontrollbeamten waren Hinweise auf mögliche Verstöße im Bereich der Beschäftigungsverhältnisse. Die FKS Plattling übernahm hierbei die Koordination sowie die Planung und Durchführung der gemeinsamen Kontrollmaßnahme. Im Rahmen der Kontrollen wurden unter anderem die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns sowie der Meldepflichten der Arbeitgeber überprüft. Insgesamt wurden 30 Arbeitnehmer befragt. Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte den rechtmäßigen Aufenthaltsstatus von Beschäftigten, die eine Arbeitsgenehmigung oder ein Visum benötigen. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Einhaltung der Bußgeldvorschriften nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, wie der Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweisdokumenten. Parallel dazu überprüften die weiteren beteiligten Behörden die Einhaltung gaststättenrechtlicher Vorschriften sowie die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Im Verlauf der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Unregelmäßigkeiten fest, die nun Gegenstand weiterer Prüfungen sind. Die Kontrollaktion ist Teil der regelmäßig stattfindenden behördenübergreifenden Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Solche Maßnahmen dienen sowohl der Prävention als auch der Sicherstellung gesetzeskonformer Beschäftigungs- und Betriebsstrukturen. Die Kontrollen verliefen insgesamt ruhig und ohne besondere Zwischenfälle.

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