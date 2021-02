Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Jahresergebnisse der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Landshut Schadenssumme steigt auf fast 25 Millionen Euro

Landshut (ots)

Schwarzarbeit verstößt nicht nur gegen Recht und Ordnung, sondern schadet jedem Einzelnen. Viele meinen, ein paar Euro an der Steuer vorbei sei ein Kavaliersdelikt. Doch Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung sind ein Problem für Fiskus und Sozialversicherung, aber auch für Unternehmen. Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber schädigen alle: Sie betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern und gefährden Arbeitsplätze. Der legal handelnde Arbeitgeber kann mit illegaler Konkurrenz regelmäßig nicht mithalten. Die Kräfte des Hauptzollamts Landshut, die gegen Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung und Sozialleistungsbetrug vorgehen, haben im letzten Jahr trotz erschwerter Bedingungen während der Corona-Pandemie positive Ergebnisse erarbeiten können. Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) beim Hauptzollamt Landshut haben im vergangenen Jahr 1.640 Strafverfahren und 580 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hat die FKS Schäden in der Gesamthöhe von rund 25 Millionen Euro aufgedeckt. Dies entspricht fast einer Verdreifachung zu 2019 mit knapp 9 Mio. Euro. Fast 1.000 Arbeitgeber wurden geprüft, 2.153 Strafverfahren abgeschlossen. Für die Straftäter wurden empfindliche Freiheitsstrafen von insgesamt 40 Jahren erwirkt. Die FKS prüft in allen Branchen, hauptsächlich aber dort, wo Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung erfahrungsgemäß besonders häufig vorkommen. Da Branchen wie z.B. Gastgewerbe, Friseurhandwerk und Messebau besonders stark von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie betroffen waren und weiterhin noch sind, wurde schnell reagiert und neue Prüfungsschwerpunkte gesetzt. Zahlreiche Schwerpunktprüfungen und Aktionstage, wie beispielsweise in der Fleischwirtschaft und der Paketdienstleistung wurden durchgeführt. "Die Zöllnerinnen und Zöllner werden unter Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen und im gebotenen Umfang auch weiterhin ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen und auf hohem Niveau gegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung vorgehen," so Regierungsdirektor Gerhard Pieper, Leiter des Hauptzollamts Landshut. Das Hauptzollamt Landshut ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll-karriere. Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut