Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Landshuter Zöllner gelingt großer Fang Über 575.000 Zigaretten sichergestellt.

Landshut (ots)

Am vergangenen Montag konnten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Passau des Hauptzollamts Landshut 575.280 Schmuggelzigaretten aus dem Verkehr ziehen. Der türkische LWK wurde bei seiner Einreise aus Österreich auf der BAB 3 in Hengersberg genauer kontrolliert. 58 Kartons randvoll mit Zigaretten verschiedenster Marken, auf der legalen Landung liegend, stachen den Beamten sofort ins Auge. Der Fahrer des LKW gab an, die Zigaretten gegen Bezahlung als Beiladung erhalten zu haben. Die Zöllner stellten das Schmuggelgut sicher und leiteten gegen den Fahrer ein Steuerstrafverfahren ein Der Steuerschaden, zusammengesetzt aus Tabaksteuer, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer beläuft sich auf rund 150.000 Euro.

Der 55-jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Das Zollfahndungsamt München führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen.

