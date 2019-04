HZA-LA: Subunternehmer handeln nicht immer selbstständig - Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Landshut decken umfangreichen Sozialbetrug auf

Hauptzollamt Landshut

Ein 49-jähriger aus dem Landkreis Freising wurde wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 81 Fällen vom Amtsgericht Landshut zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung.

Die Ermittlungen der Kontrolleure der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Landshut ergaben, dass der Verurteilte mit seiner im Baubereich tätigen Firma über einen Zeitraum von fast fünf Jahren Sozialversicherungsbeiträge von über 340 000 Euro vorenthielt. Der Verurteilte warb Subunternehmer als Bauarbeiter meist aus seinem Bekannten- und Verwandtenkreis in Rumänien an. Arbeitsort, Arbeitszeit, sogar die Pausenzeiten wurden vom Verurteilten vorgegeben. Keiner der Subunternehmer verfügte über eigene Betriebsmittel, Arbeitsgeräte oder Fahrzeuge. Die weder persönlich noch sachlich unabhängigen Subunternehmer übten jedoch keine selbstständige Tätigkeit aus und unterlagen somit der Versicherungspflicht und waren vom Verurteilten an die zuständigen Einzugsstellen zu melden.

