Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Der Zoll in Landshut - ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2018 Aus der Jahresstatistik 2018 des Hauptzollamts Landshut

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

"Das letzte Jahr war für das Hauptzollamt Landshut und seine Beschäftigten ein ganz besonderes. Neben der Bewältigung unserer vielfältigen zöllnerischen Aufgaben war auch noch der Neubau unseres Dienstgebäudes zu begleiten und der große Umzug dreier Standorte zu bewerkstelligen. Ich bin dankbar und froh, dass diese große Herausforderung dank der hohen Einsatzbereitschaft unserer Beschäftigten so gut geklappt hat und wir nun optimale Arbeitsbedingungen am zentralen Standort in Landshut bieten können", so Gerhard Pieper, Leiter des Hauptzollamtes Landshut.

Investition für die Zukunft Das Hauptzollamt Landshut hat seine neue Liegenschaft bezogen. Seit Anfang des Jahres ist der zentrale Standort des Hauptzollamtes Landshut der Sonnenring 14 in Altdorf. Trotz Unterbringung in der angrenzenden Nachbargemeinde firmiert das Hauptzollamt Landshut auch nach dem Umzug weiterhin unter dieser Bezeichnung.

Das neue Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 6 200 Quadratmetern bietet über 260 Beschäftigten Platz in 160 Büros und über 3 000 Quadratmeter Funktionsflächen, wie Akten- und Asservatenlager, Umkleide- und Sanitärräumen.

Das Hauptzollamt Landshut Im rund 12 000 Quadratkilometer großen Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Landshut vereinnahmten über 620 Zöllnerinnen und Zöllner rund 880 Millionen Euro - eine wichtige Grundlage zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit unseres Staates. Der Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamts Landshut umfasst den Regierungsbezirk Niederbayern (vom Landkreis Kelheim nur der Südbereich) sowie die oberbayerischen Landkreise Dachau, Erding und Freising (ohne den Flughafen München). Das Hauptzollamt Landshut ist in der Fläche an insgesamt zehn Dienststellen in Landshut, Hallbergmoos, Passau, Pfarrkirchen, Plattling, Suben-Autobahn und Zwiesel vor Ort.

Der Zoll - Die Einnahmeverwaltung des Bundes Im Zuständigkeitsbereich des Hauptzollamtes Landshut betrug die Höhe der Gesamteinnahmen über 880 Millionen Euro, die sich folgendermaßen zusammensetzen: 23,9 Millionen Euro Zölle, 562,5 Millionen Euro Einfuhrumsatzsteuer und über 294 Millionen Euro Verbrauchsteuern.

Effiziente Warenabfertigung Tag für Tag fließen enorme Warenströme von der Exportnation Deutschland in Nicht-EU-Länder und umgekehrt. Die Warenabfertigung ist eine zöllnerische Kernaufgabe. Die vier Zollämter Hallbergmoos, Passau, Plattling und Suben-Autobahn des Hauptzollamtes Landshut zählten vergangenes Jahr insgesamt knapp über neun Millionen Positionen Warenabfertigung.

Die erforderlichen Zollbehandlungen schnell und effizient abzuwickeln, ist das gemeinsame Anliegen von Wirtschaft und Zoll. Nicht zuletzt aufgrund moderner Verfahrens- und Logistiktechnik kann die Masse an Sendungen überhaupt bewältigt werden. So konnte am Zollamt Suben-Autobahn eine Einfuhrsendung mit über 7 000 gefälschten Bekleidungsstücken, wie T-Shirts, Poloshirts, Hemden, Pullover und Unterwäsche aus dem Verkehr gezogen werden. Alle Artikel waren mit international bekannten, hochpreisigen Marken etikettiert. Der Warenwert der Originalartikel würde ca. 1,2 Millionen Euro betragen.

In Zeiten von e-commerce steigt das Abfertigungsvolumen im Postverkehr. Der Zoll darf ein Paket aus dem nichteuropäischen Ausland trotz Brief- und Postgeheimnis öffnen lassen und den Inhalt prüfen. Ob und in welcher Höhe Abgaben anfallen, ist anschaulich im Internet unter www.zoll.de oder in der App "Zoll und Post" erklärt. Zusätzlich wird vor Produkten gewarnt, die gefährlich oder verboten sein könnten. Bei günstigen Angeboten handelt es sich oft nicht um Originalware, sondern um gefälschte und teils minderwertige Billigprodukte.

Kraftfahrzeugsteuer Die Gesamteinnahmen an Kraftfahrzeugsteuer in 2018 beliefen sich auf rund neun Mrd. Euro. Aus verwaltungsökonomischen Gründen erfolgt die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer für den Bezirk des Hauptzollamtes Landshut zentral durch das Hauptzollamt Regensburg. Allerdings wurden zusätzlich für die Bürgerinnen und Bürger in Landshut, Hallbergmoos, Plattling, Passau und Pfarrkirchen sogenannte Kontaktstellen eingerichtet. An folgenden Standorten stehen Ansprechpersonen bei Fragen zur Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung: - Zollamt Hallbergmoos, Lilienthalstraße 21, 85399 Hallbergmoos - Zollamt Plattling, Robert-Bosch-Straße 1, 94447 Plattling - Sonnenring 14, 84032 Altdorf - Außenstelle Spitalhofstraße 67, 94032 Passau - Außenstelle Seilerweg 4c, 84347 Pfarrkirchen.

Agrardieselvergütung Fast 40 000 Anträge auf Steuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (sog. Agrardieselvergütung) gingen im Jahr 2018 bei der Agrardieselstelle Passau des Hauptzollamts Landshut ein. Die Summe an Agrardieselvergütung, die 2018 infolge der Antragsbearbeitung ausbezahlt wurde, beläuft sich auf über 57 Millionen Euro.

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Forderungen Der Zoll treibt Forderungen ein, die vom Schuldner nicht freiwillig bezahlt werden, wie Außenstände der Agentur für Arbeit, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, weiterer Sozialbehörden sowie für den Zoll. Die zentrale Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Landshut erledigte im vergangenen Jahr rund 133.000 Fälle und trieb dabei rund 54 Millionen Euro ein. Nicht immer können die Vollziehungsbeamten/innen geschuldete Beiträge in bar kassieren. Kommt es dann zur Pfändung von Wertgegenständen, werden diese zum Teil über das virtuelle Auktionshaus unter www.zoll-auktion.de verkauft.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernichten Arbeitsplätze, erhöhen die Arbeitslosigkeit und bringen den Staat um Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Mit seinem Einsatz gegen die Schwarzarbeit sorgt der Zoll für fairen Wettbewerb, den Erhalt von Arbeitsplätzen, stabile Beitragssätze und gerechte Arbeitsbedingungen. Von den Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit an den Standorten Landshut, Passau, Pfarrkirchen und Plattling konnten im vergangenen Jahr über 2 000 Strafverfahren abgeschlossen werden. Infolgedessen wurden Geldstrafen in Höhe von über 835.000 Euro verhängt und Freiheitsstrafen von insgesamt 56 Jahren erwirkt. Die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Schwarzarbeit belief sich auf fast 1 000, die mit über 1,8 Millionen Euro bebußt wurden. Die im Bezirk des Hauptzollamts Landshut ermittelte Schadenssumme durch Schwarzarbeit beträgt über neun Millionen Euro.

Zollkontrollen sorgen für Sicherheit Mit dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU wurden die Warenkontrollen des Zolls an den Grenzen zwischen den Mitgliedsstaaten abgeschafft. Seitdem sind diese Grenzen für den gewerblichen Warenverkehr und den privaten Reiseverkehr kein Hindernis. Allerdings sind nicht alle Bestimmungen für den Warenverkehr innerhalb der EU vollständig harmonisiert worden. In einzelnen Mitgliedsstaaten gelten noch nationale Vorschriften beispielsweise bei den sogenannten Verboten und Beschränkungen (z.B. bei Vorschriften über Betäubungsmittel, Arzneimittel, Waffen, Abfällen, dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Artenschutz). Die Überwachung dieser Ein- und Ausfuhrverbote und die Bekämpfung des Schmuggels von verbrauchsteuerpflichtigen Waren (Zigaretten, Alkohol, etc.) zählen zu den Aufgaben der Kontrolleinheiten Verkehrswege, die regional in Passau, Plattling und Zwiesel ansässig sind. Im vergangenen Jahr überprüften die Zollbeamten auf sämtlichen Verkehrswegen im Bezirk über 12.000 Objekte und fast 17.000 Personen.

Ausbildungshauptzollamt Landshut Mit der Zertifizierung des Zolls durch das Audit berufundfamilie ist ein langfristiger Prozess gestartet, dessen Zielführung es ist die bereits bestehende familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik des Hauptzollamts Landshut stetig weiterzuentwickeln. Der Zoll ist aber nicht nur aufgrund der guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein attraktiver Arbeitgeber. Die zweijährige Ausbildung und das dreijährige Studium bieten durch das duale System eine Ausbildung auf besonders hohem Niveau. Ausbildungs- und Praxisphasen bei den 42 Ausbildungshauptzollämtern wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Derzeit absolvieren rund 40 Nachwuchskräfte eine Ausbildung beim Hauptzollamt Landshut.

Ausführliche Informationen zum Thema Ausbildung und duales Studium beim Zoll können auf der Internetseite www.zoll.de abgerufen werden.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Landshut

Pressesprecherin

Telefon: 0871-806-1031

E-Mail: presse.hza-landshut@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell