HZA-LA: Marihuana im Fernreisebus - Landshuter Zöllner fanden 310 Gramm Drogen - Landshuter Zöllner fanden 310 Gramm Drogen

Landshut (ots) - Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel des Hauptzollamts Landshut stellten vor Kurzem auf der BAB 3 bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines Fernbusses 310 Gramm Marihuana sicher.

Bei der Überholung des Doppeldeckerbusses, der von Österreich nach Deutschland unterwegs war, fanden die Zöllner hinten dem Sitzplatz eines gambianischen Staatsangehörigen in der letzten Reihe im Oberdeck 300 Gramm Marihuana. Die Drogen waren in einem Plastikbeutel, in Decken eingehüllt, versteckt. Des Weiteren beschlagnahmten die Beamten zwei Druckverschlusstüten mit 10 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und leere Tüten.

Der Mann wurde festgenommen, gegen ihn ist Haftbefehl ergangen.

Die weiteren Ermittlungen unter der Sachherrschaft der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernahm das Zollfahndungsamt München.

