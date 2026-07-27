HZA-MS: Neue Öffnungszeiten der Zollämter in Münster, Rheine, Coesfeld und Bocholt
Ab 03.08.2026 gelten einheitliche Öffnungszeiten für alle vier Zollämter im Münsterland
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Münster (ots)
Sowohl für die LKW-Abfertigung in der Ein- und Ausfuhr als auch für private Kunden wie Postabholer oder in Fragen der KFZ-Steuer gelten ab 03.08.2026 neue Öffnungszeiten für die vier Binnenzollämter des Hauptzollamts Münster - Münster-Loddenheide, Rheine, Coesfeld und Bocholt.
Für alle Zollämter gelten dann folgende Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 08:00 bis 15:00 Uhr Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr
Das Zollamt am Flughafen Münster-Osnabrück bleibt hiervon unbetroffen.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Münster
Nicole Thomsen
Telefon: 0251 / 4814 - 1309
E-Mail: nicole.thomsen@zoll.bund.de
www.zoll.de
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