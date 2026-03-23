Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Konzertierte gemeinsame Aktion von Zoll, Bundes- und Landespolizei im Raum Gronau Rund 70 Beamtinnen und Beamte im Einsatz auf der Straße und auf der Schiene

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Münster / Gronau (ots)

Im Rahmen einer konzertierten, gemeinsamen Aktion kontrollierten am Donnerstagabend unter Federführung der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster rund siebzig Einsatzkräfte von Zoll, Bundes- und Landespolizei im grenznahen Raum rund um Gronau Fahrzeuge sowie insbesondere den grenzüberschreitenden Verkehr der Regionalbahnen von Enschede nach Dortmund und Münster.

Die Einsatzkräfte überprüften dabei knapp 200 Personen und kontrollierten rund 50 Fahrzeuge. Zum Einsatz kamen auch drei Rauschgiftspürhunde sowie ein kombinierter Bargeld- und Tabakspürhund. Am Bahnhof in Gronau errichtete der Zoll am Gleis eine mobile Kontrollstelle um die aus den Niederlanden kommenden Zuggäste zu kontrollieren.

Der Verdacht des Mitführens von harten Drogen wie Kokain oder Amphetamin konnte in einem Fall noch vor Ort unter Zuhilfenahme eines Stoffdetektionsgerätes enthärtet werden. Das weiße Pulver entpuppte sich sodann als harmloses Paracetamol.

Im Zuge der Kontrollen kam es schließlich zu 13 Sicherstellungen aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamtinnen und Beamten stellten hier Kleinmengen von insgesamt rund fünfzig Gramm Marihuana und Haschisch sicher. Weiterhin konstatierten sie einen Verstoß gegen das Waffengesetz aufgrund des Mitführens eines Schlagrings sowie einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Einsatzkräfte leiteten noch vor Ort entsprechende Strafverfahren ein.

"In einem Fall versuchte sich ein Pkw durch Flucht der Zollkontrolle auf niederländischer Seite zu entziehen, konnte jedoch kurze Zeit später beim erneuten Einreiseversuch gestellt werden", berichtet Britta Flothmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster, vom Einsatz. Die Kontrolle ergab eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sowie das Fahren unter Drogeneinfluss. Hier hat die Landespolizei den Fall entsprechend übernommen.

Die weiteren Ermittlungen von Zoll, Bundes- und Landespolizei dauern an.

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