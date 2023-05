Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zöllner entdecken Drogen in Unterhose

Amphetamin und Gras im Wert von rund 3.600 Euro bei Zugreisendem sichergestellt - Fluchtversuch über Bahngleise

Münster (ots)

Beamte und Beamtinnen der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster machten am Dienstag einen Fund an nicht alltäglicher Stelle:

Am Bahnhof in Gronau kontrollierten sie einen 40-jährigen Mann, welcher zuvor mit dem Zug aus den Niederlanden eingereist war und fanden letztlich rund 300 Gramm Amphetamin sowie 80 Gramm Marihuana, eingewickelt in Frischhaltefolie, in seiner Unterhose.

Von den Zöllnerinnen und Zöllnern nach dem Grund für die Reise in die Niederlande gefragt, entgegnete der Mann zunächst, dass er schnell weg müsse, um seinen Bus zu bekommen. Daraufhin von den Zollbeamten zur Kontrolle zu einem sichtgeschützten Bereich am Bahnsteig gebeten, ergriff er plötzlich die Flucht, konnte aber kurz vor Ende der Gleisanlage von den Zöllnerinnen und Zöllnern festgehalten und zu Boden gebracht werden.

"Wegen der erneuten Fluchtgefahr legten die Kolleginnen und Kollegen dem Mann direkt Handfesseln an", so Britta Flothmann, Sprecherin beim Hauptzollamt Münster. Bei der sich anschließenden Kontrolle entdeckten sie dann die Betäubungsmittel und nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell