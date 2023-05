Hauptzollamt Münster

HZA-MS: 300 Gramm Kokain im Kulturbeutel geschmuggelt

Hauptzollamt Münster stellt Drogenschmuggler bei Gronau

Münster (ots)

Von Eigenbedarf kann keine Rede sein: Mit mehr als 300 Gramm Kokain an Bord seines Fahrzeugs hat das Hauptzollamt Münster am Dienstag einen 19-jährigen Deutschen am Grenzübergang bei Gronau gestellt.

Der Zoll hatte den aus Süddeutschland stammenden Mann mit seinem Fahrzeug hinter dem Grenzübergang aus den Niederlanden kommend bei Gronau auf der B54 zur Kontrolle angehalten. Er habe weder Waffen noch Betäubungsmittel oder verbrauchsteuerpflichtige Waren dabei, ließ der Mann die Zöllnerinnen und Zöllner wissen.

"Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fanden die Kolleginnen und Kollegen dennoch 300 Gramm Kokain in einem Kulturbeutel", sagt Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster. "Diese Menge hätte eine Einzeldosis für jeden vierten Gronauer ergeben."

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt in Essen mit Dienstsitz in Nordhorn.

