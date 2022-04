HZA-MS: Drogentests, Verbrauchsteuerquiz und vieles mehr/Hauptzollamt Münster nimmt am Girls' Day 2022 teil

Hauptzollamt Münster

Hauptzollamt Münster nimmt am Girls' Day 2022 teil

Münster (ots)

Was sind Verbrauchsteuern und auf welche Produkte fallen sie an? Wie erkenne ich ein Plagiat? Und welche skurrilen Dinge stellt der Zoll manchmal sicher? Antworten auf Fragen wie diese erhielten am 28. April zehn Mädchen, die am Girls' Day beim Hauptzollamt Münster teilnahmen. Neben kleinen theoretischen Erläuterungen konnten die Mädchen auch immer wieder selbst Hand anlegen.

Zum Beispiel bei einem besonders kuriosen Fund des Zolls: Ein sicher gestelltes Schlüsselband mit einem getarnten Messer, einem Reizstoffsprühgerät und weiteren gefährlichen Utensilien konnten sie genau unter die Lupe nehmen. Das Besondere dabei: Alle Utensilien waren in leuchtendem Pink gehalten. Beim Quiz, worauf Verbrauchsteuern anfallen und wie unterschiedlich hoch diese sind, konnten die Mädchen Produkte wie Kaffee, Zigaretten, Sekt oder Alkopops entsprechenden Kärtchen zuordnen. Die vorgestellten Plagiate, die die Zöllnerinnen und Zöllner in der Vergangenheit einbehalten hatten, mussten sie sich besonders genau ansehen, um die Unterschiede zum Original herauszufinden.

Ein Gang durchs Haus mit einem Blick in die verschiedenen Räume und Funktionsbereiche des Hauptzollamtes fehlte im Programm ebenso wenig wie die Besichtigung eines Streifenwagens und der Zollausrüstung inklusive Schusswaffe sowie das Anprobieren einer schusssicheren Weste. Beim Drogentest wurde es dann noch einmal richtig spannend. Jedes Mädchen konnte an einem eigenen Geldstück oder -schein prüfen, ob dieser schon einmal Kontakt mit bestimmten Drogen hatte. Der dafür verwendete Test ähnelte einem Corona- oder Schwangerschafts-Test. Besonders groß war die Überraschung, als der Test bei einem Schein, der frisch aus dem Geldautomaten kam, positiv auf Kokain anschlug.

"Mir hat es gut gefallen, dass wir in so viele verschiedene Bereiche des Zolls einen Einblick erhalten haben", sagte eine Teilnehmerin am Ende der Veranstaltung. Und sie war nicht allein: Einige der Mädchen können sich nach diesem Tag vorstellen, selbst einmal Zöllnerin zu werden.

