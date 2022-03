Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Weltverbrauchertag am 15. März 2022/Zollämter im Münsterland leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Münster (ots)

Das Smartphone im Internet ist ein echtes Schnäppchen, das Haarwuchsmittel in Deutschland nicht erhältlich, die Lampe hat in diesem Online-Shop erstaunlich kurze Lieferzeiten - Gedanken wie diese führen Verbraucherinnen und Verbraucher mitunter dazu, Produkte von zweifelhaften Versandhändlern zu bestellen. Dass diese Käufe nicht zu einer ernsten Gefahr für die Gesundheit werden, dafür sorgen die Zöllnerinnen und Zöllner der Zollämter im Münsterland.

Produkte, die in die Europäische Union eingeführt werden sollen, müssen bestimmten Anforderungen entsprechen. Aufgrund der großen Mengen an importierten Produkten können nicht alle an den Zollämtern der EU-Außengrenze abgefertigt werden. Oft werden sie dort deshalb nicht abschließend zollrechtlich behandelt, sondern an Binnenzollämter weitergeleitet. Die Zollämter des Hauptzollamts Münster in Coesfeld, Bocholt, Rheine, am Flughafen Münster/Osnabrück und in Münster achten dabei darauf, dass nur unbedenkliche und erlaubte Waren in den Verkehr gelangen.

Denn gerade im Bereich von Elektroprodukten besteht bei fehlerhafter Verarbeitung die Gefahr eines Stromschlags oder einer Explosion. Nahrungsergänzungs- und nicht zugelassene Arzneimittel sowie Kosmetika haben häufig gar keine Wirkung, können dafür aber gesundheitsgefährdend sein. Und unsicheres Kinderspielzeug sollte in keinem Kinderzimmer ankommen. Neben einer Gefährdung durch die Produkte prüfen die Zöllnerinnen und Zöllner auch, ob CE-Kennzeichen vorhanden und korrekt angebracht sind, ob eine Gebrauchsanweisung auf Deutsch beiliegt und ein Ansprechpartner innerhalb der Europäischen Union angegeben ist. Stellen die Zollbeschäftigten dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Waren, die nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden aus dem Verkehr gezogen und oft vernichtet, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren.

Bei den billigen Schnäppchen aus dem Internet handelt es sich häufig auch um Produktfälschungen. Für diese übernehmen die anonymen Hersteller weder Haftung noch Verantwortung. So werden an den Zollämtern im Münsterland jährlich beispielsweise eine Vielzahl von gefälschten Smartphones und -watches, Ladegeräten oder tragbaren Musikspieler einbehalten und anschließend zerstört. Den Kaufpreis erhalten die Bestellenden in der Regel nicht zurück.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell