HZA-MS: Gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung: Hauptzollamt Münster auch in 2021 erfolgreich/Zahl der durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eingeleiteten Strafverfahren auf Vor-Pandemie-Niveau

2021 war ein gutes Jahr - zumindest im Hinblick auf die Strafverfolgung von illegaler Beschäftigung, Schwarzarbeit und Verstößen gegen den Mindestlohn. Trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Pandemie konnte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Münster die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren in diesen Bereichen wieder auf das Niveau von 2019 bringen. Darüber hinaus führten die Zöllnerinnen und Zöllner erfolgreich mehrere große Verfahren gegen die Organisierte Kriminalität.

Im vergangenen Jahr kontrollierten die 116 Zöllnerinnen und Zöllner der FKS mit Dienstsitzen in Münster und Gronau insgesamt 708 Unternehmen im Hinblick auf die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns, illegale Beschäftigung und die korrekte Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. Das entspricht in etwa der Anzahl der Prüfungen des Vorjahrs (739 Prüfungen). Die Zahl der dabei eingeleiteten Strafverfahren erreichte mit 1.412 sogar beinahe das Vor-Pandemie-Niveau von 2019 (1.460 eingeleitete Strafverfahren), im Vorjahreszeitraum 2020 waren es 1.170 Strafverfahren gewesen. Weiterhin leitete die FKS 479 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein (679 in 2020).

Dem Kampf gegen die Organisierte Kriminalität kam im Jahr 2021 eine wichtige Rolle zu: Neben umfangreichen Ermittlungen im Vorfeld führte die FKS des Hauptzollamts Münster sieben Großeinsätze im Auftrag der Staatsanwaltschaft zu bandenmäßigem Sozialversicherungsbetrug und illegaler Beschäftigung vor allem im Baugewerbe und im Umfeld mehrerer Nagelstudios durch.

Zusätzlich zu verdachtsunabhängigen Spontan- und hinweisbezogenen Kontrollen fanden auch Schwerpunktprüfungen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, Gebäudereinigungsbetrieben, fleischverarbeitenden Industrie, Speditions-, Transport- und Logistikunternehmen sowie im Wach- und Schließgewerbe statt.

Insgesamt konnte die FKS des Hauptzollamts Münster 2021 1.332 Strafverfahren und 477 Ordnungswidrigkeitenverfahren abschließen. Der im Rahmen der straf- und ordnungsrechtlichen Ermittlungen entstandene Schaden belief sich auf 2.729.389 Euro (10.200.000 Euro in 2020, 3.800.000 Euro in 2019).

"Trotz der Pandemie waren wir auch im vergangenen Jahr präsent und haben unseren Prüfauftrag erfüllen können", sagt Bernd Fischer, Leiter der FKS und stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Münster. "Durch unseren Einsatz tragen wir zu fairen Wettbewerbsbedingungen in Deutschland bei und sorgen dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Rechten im Hinblick auf Entlohnung und Sozialversicherung kommen."

Der Bezirk des Hauptzollamtes Münster umfasst die Kreise Borken, Coesfeld und Steinfurt, die Stadt Münster sowie einen Teil des Kreises Warendorf. Zusätzlich zum Hauptsitz am Linus-Pauling-Weg in Münster verfügt das Hauptzollamt Münster mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in Gronau über einen weiteren Standort im Münsterland.

