Betrüger fordern Geld im Namen des Zolls

Derzeit erhält der Zoll verstärkt Hinweise von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern zu betrügerischen E-Mails, die angeblich vom Zoll verschickt wurden. Darin werden die Empfängerinnen und Empfänger von Paketen aus dem Ausland angewiesen, über Prepaid-Zahlungsdienstleister die fällige Umsatzsteuer (als Mehrwertsteuerkosten bezeichnet) zu bezahlen, da die Pakete ansonsten nicht zugestellt werden könnten. Die E-Mails sind mit "Generaldirektion Zoll" unterschrieben und scheinen von der Domain "zoll.de" zu stammen. Bei diesen E-Mails handelt es sich um einen Betrugsversuch.

Der Zoll fordert niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister an. Aufgrund der gesetzlichen Formvorschriften werden Steuerbescheide und Zahlungsaufforderungen zudem niemals per E-Mail, SMS o.ä. zugestellt, sondern ausschließlich per Briefpost. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der oder die Zollbeteiligte einer Kontaktaufnahme per E-Mail ausdrücklich zugestimmt hat.

Das Hauptzollamt Münster rät, bei dubiosen E-Mails besonders wachsam zu sein und sich im Zweifelsfall an die Zentrale Auskunft des Zolls zu wenden. Diese ist von montags bis freitags von 08:00 bis 17:00 Uhr unter 0351/44834-510 (für Privatpersonen) bzw. 0351/44834-520 (für Unternehmen) zu erreichen, per E-Mail unter info.privat@zoll.de (für Privatpersonen) bzw. info.gewerblich@zoll.de (für Unternehmen). Aktuelle Hinweise zu Betrugsversuchen im Zusammenhang mit dem Zoll können auch über die Internetseite www.zoll.de eingesehen werden.

