Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Hauptzollamt Münster warnt vor Betrugsmasche

Gefälschte E-Mails in Umlauf

Münster (ots)

Aktuell häufen sich beim Zoll Hinweise von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, dass betrügerische E-Mails mit einer vorgetäuschten Absenderadresse (Zoll-Paket-Dienste@schweiz-zoll.ch), die auf den Schweizer Zoll hinweist, im Umlauf sind. Per E-Mail werden Zahlungen von Zoll und Steuern unter Nutzung von anonymen Prepaid-Zahlungsdienstleistern angefordert. Der Schweizer und der deutsche Zoll fordern jedoch niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister an.

Die Eidgenössische Zollverwaltung und das Hauptzollamt Münster betonen, dass Steuerbescheide und Zahlungsaufforderungen aufgrund gesetzlicher Formvorschriften niemals per E-Mail, per SMS o.ä. zugestellt werden, sondern per Briefpost. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der oder die Zollbeteiligte einer Kontaktaufnahme per E-Mail ausdrücklich zugestimmt hat.

Das Hauptzollamt Münster rät, bei derartigen dubiosen E-Mails besonders wachsam zu sein und sich im Zweifelsfall an das Hauptzollamt zu wenden.

