Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Diensteid für vielfältige und spannende Aufgaben /Ausbildungs- und Studienbeginn für 48 Zollanwärterinnen und -anwärter beim Hauptzollamt Münster

Münster (ots)

48 Anwärterinnen und -anwärter haben in diesen Tagen ihre Ausbildung bzw. ihr duales Studium zur Zollbeamtin/zum Zollbeamten beim Hauptzollamt Münster begonnen. Sie gehören zu mehr als 2.200 Nachwuchskräften, die jetzt deutschlandweit den Beruf der Zöllnerin bzw. des Zöllners ergreifen werden.

"Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele hoch motivierte Nachwuchskräfte gewinnen konnten", äußerte die Leiterin des Hauptzollamtes Münster, Astrid Scholz, anlässlich der Vereidigung der neuen Anwärterinnen und Anwärter, "sie werden die vielen interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben des Zolls kennenlernen und im Anschluss an die Ausbildung bzw. das Studium einen sicheren Arbeitsplatz haben."

Im Rahmen der zweijährigen Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. dem dreijährigen Studium (gehobener Dienst) wechseln sich Theorie und Praxis ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow oder Sigmaringen absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen des Hauptzollamtes Münster.

Gemeinsam legten sie dazu zunächst ihren Diensteid ab. Denn bereits während der Ausbildung bzw. dem Studium gelten die Anwärterinnen und -anwärter als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, im Anschluss werden sie in der Regel zunächst auf Probe und dann auf Lebenszeit verbeamtet.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze anbieten. Für eine Einstellung zum 1. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Münster bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung/das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Münster Caroline Schädlich Telefon: 0251/4814-1055 E-Mail: ausbildung.hza-muenster@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

