HZA-MS: Daniel Gentes ist neuer Leiter des Zollamtes Coesfeld

Gebürtiger Augsburger bringt viel Zollamtserfahrung mit

Seit dem 1. Mai hat das Zollamt in Coesfeld einen neuen Leiter: Zolloberinspektor Daniel Gentes tritt die Nachfolge von Zollamtfrau Maria Waimann an. Gemeinsam mit seinen fünf Kolleginnen und Kollegen nimmt der 32-Jährige ab sofort die Verzollung und ggf. Besteuerung von Waren, die aus Ländern außerhalb der EU stammen oder in diese verbracht werden sollen, vor. Aber auch die Wahrung des Washingtoner Artenschutzabkommens, das die Ein- und Ausfuhr geschützter Tier- und Pflanzenarten reguliert, sowie andere Ein- bzw. Ausfuhrverbote, zum Beispiel von Waffen oder Drogen, fallen in den neuen Zuständigkeitsbereich von Gentes beim Zollamt Coesfeld.

Für die neue Aufgabe bringt der gebürtige Augsburger bereits viel Erfahrung mit. Gentes begann 2012 sein duales Studium für den gehobenen Zolldienst in München und Münster, das er 2015 erfolgreich abschloss. Anschließend war er zunächst beim Hauptzollamt Augsburg im Bereich Außenwirtschaftsrecht, Verbote und Beschränkungen tätigt. Doch bereits Anfang 2016 wechselte er ins Zollamt Göggingen nach Augsburg und nahm dort die zollrechtliche Behandlung von Ausfuhren vor. Im Herbst 2019 wurde er zum stellvertretenden Leiter des Zollamtes Göggingen ernannt und übernahm im Oktober 2020 zusätzlich die Leitung der Einfuhrabfertigung.

Nach Coesfeld kam Gentes übrigens der Liebe wegen. Seine Frau, die ebenfalls als Zöllnerin am Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Generalzolldirektion in Münster arbeitet, ist gebürtige Coesfelderin.

