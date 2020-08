Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zöllner erwischen Schmuggel-Duo bei Ahaus Marihuana im Wert von rund 6.500 Euro sichergestellt

Münster (ots)

Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster stellten in der vergangenen Woche in der Nähe von Ahaus zwei Männer aus Gescher im Alter von 27 und 33 Jahren mit rund 650 Gramm Marihuana mit einem Schwarzmarktwert von rund 6.500 Euro. Die jungen Männer waren mit dem Pkw von den Niederlanden in die Bundesrepublik eingereist. Das Marihuana war in zwei Folienbeutel eingeschweißt und befand sich in einem Rucksack, welcher auf der Beifahrerseite lag. Weiterhin fanden die Zöllner ein griffbereites Einhandmesser sowie eine Dose Pfefferspray.

Die Zollbeamten nahmen die Männer daraufhin vorläufig fest und eröffneten ein Strafverfahren gegen sie. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn übernommen.

