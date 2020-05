Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Überzeugende Bilanz des Zolls im Münsterland Hauptzollamt Münster präsentiert Jahresergebnisse

deutliches Einnahmenplus in 2019

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Leiterin des Hauptzollamtes Münster, Astrid Scholz, kann zusammen mit den rund 500 Beschäftigten auf überzeugende Bilanzzahlen für das Jahr 2019 verweisen. Dabei kann das im Gewerbegebiet Loddenheide in Münster ansässige Hauptzollamt u.a. erneut mit einer deutlichen Steigerung der Gesamteinnahmen von insgesamt 1,93 Milliarden Euro in 2019 gegenüber 1,82 Milliarden im Vorjahr punkten. Bundesweit hat der deutsche Zoll 141 Milliarden Euro und damit fast 45 Prozent der Steuereinnahmen des Bundes eingenommen.

Die Gesamtsumme der Einnahmen des Hauptzollamtes Münster setzt sich zusammen aus 307,6 Millionen Euro an Einfuhrumsatzsteuer (Vorjahr: 298,7 Mio.), 768,4 Millionen Euro an Kfz-Steuer (Vorjahr: 738,6 Mio.), 798,9 Millionen Euro an Verbrauchsteuern (Vorjahr: 725,9 Mio.) sowie 55,4 Millionen Euro an Zöllen (Vorjahr: 60,3 Mio.), welche jedoch direkt in den Haushalt der Europäischen Union fließen.

"Ich freue mich sehr, dass die Beschäftigten des Hauptzollamtes Münster so einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass unser Staat gut und solide und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger wirtschaften kann", betont Scholz.

Einkommensstärkste unter den Verbrauchsteuern ist auch in 2019 wieder die Energiesteuer mit 338,3 Millionen Euro (Vorjahr: 346,5 Mio.) gefolgt von der Alkoholsteuer mit einer herausragenden Einnahmensteigerung von 285,8 Millionen Euro gegenüber 206 Millionen Euro in 2018. Zu den einkommensstarken Verbrauchsteuern zählen weiterhin die Kaffeesteuer mit 112,1 Millionen Euro (Vorjahr: 102,7 Mio.) sowie die Stromsteuer mit 54 Millionen Euro (Vorjahr: 66,2 Mio.). Auch bei den kleineren Verbrauchsteuern (Alkopop-, Bier-, Tabak- sowie Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer) konnte das Hauptzollamt Münster ein starkes Plus erzielen. Hier verdoppeln sich die Einnahmen von 8,7 Millionen Euro gegenüber 4,3 Millionen Euro in 2018.

Warenabfertigungen:

Die fünf zum Bezirk des Hauptzollamtes Münster gehörenden Zollämter in Bocholt, Coesfeld, Münster und Rheine sowie am Flughafen Münster/ Osnabrück (FMO) sind zuständig für die Ein- und Ausfuhrabfertigung von Warensendungen aus und in Nicht-EU-Länder(n). Sie beschlagnahmten im vergangenen Jahr rund 3.500 Waren im Wert von 314.000 Euro, welche nach Abschluss des Verfahrens überwiegend vernichtet werden, da es sich beispielsweise um Fälschungen handelt oder um Produkte, welche den in der EU geltenden Sicherheitsstandards nicht genügen. Rund 74 Prozent der aufgegriffenen Waren stammten aus der Volksrepublik China. Bei dem Gros der sichergestellten Waren handelte es sich um Spielzeug, elektronische Spielekonsolen, Sportartikel, Kleidung, Schuhe sowie um Körperpflegeprodukte.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit ihren beiden Standorten in Gronau und Münster ist zuständig für die Bekämpfung von Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung sowie für die Kontrolle des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns. Die Zöllnerinnen und Zöllner prüfen hier in allen Wirtschaftsbranchen. Prüfungsschwerpunkte bildeten jedoch auch in 2019 das Baugewerbe, die Gastronomie sowie das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe.

Die FKS überprüfte im vergangenen Jahr 1.062 Arbeitgeber (Vorjahr: 1.212) und leitete 1.460 Strafverfahren (Vorjahr: 1.400) sowie 563 Ordnungswidrigkeitenverfahren (Vorjahr: 544) ein. Hierunter fallen auch 128 Bußgeldverfahren aufgrund von Verstößen gegen das Mindestlohngesetz. Die Gerichte verhängten Freiheitsstrafen in Höhe von 15 Jahren und fünf Monaten (Vorjahr: 16 Jahre). Es wurden Geldstrafen in Höhe von 310.000 Euro (Vorjahr: 320.000 Euro) und Geldbußen in Höhe von 431.000 Euro (Vorjahr: 595.000 Euro) festgesetzt.

Schmuggelbilanz der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV)

Die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) mit Sitz in Coesfeld ist u.a. zuständig für die Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels entlang der deutsch-niederländischen Grenze von Gildehaus bis Isselburg.

Im vergangenen Jahr überprüften die Beamten rund 7.100 Fahrzeuge, Busse und Züge (Vorjahr: 6.500) und kontrollierten 11.100 Personen (Vorjahr: 9.300). Dabei kam es zu 674 Aufgriffen (Vorjahr: 618) infolge derer 672 Strafverfahren eingeleitet und 33 Personen festgenommen wurden.

Im Rahmen ihrer Kontrollen beschlagnahmten die Zöllner 20,5 kg Marihuana (Vorjahr: 23 kg), 8,3 kg Haschisch (Vorjahr: 0,7 kg), 1,4 kg Heroin (Vorjahr: 0,4kg), rund 16 kg Amphetamine (Vorjahr: 8kg) sowie 335 g Kokain (Vorjahr: 150g). Darüber hinaus stellten die Beamten auch noch 186 Joints (Vorjahr: 96 Stück), 38 Waffen und Waffenteile (Vorjahr: 27) sowie 138 kg Kaffee (Vorjahr: 0 kg) sicher.

Schmuggelbilanz des Zolls am Flughafen Münster/ Osnabrück

Die Beamten der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr (KEFR) sind am Flughafen Münster/ Osnabrück (FMO) zuständig für die Kontrolle der Reisenden, bzw. der von ihnen mitgebrachten Waren.

In 2019 kontrollierten die Zöllner rund 53.000 Personen und 62.000 Gepäckstücke. Hierbei kam es zu 784 Aufgriffen (Vorjahr: 714), in deren Folge die Beamten 114 Strafverfahren und 33 Bußgeldverfahren einleiteten. In über 500 Fällen wurden Verstöße über die Zahlung eines sogenannten Zuschlags geahndet.

Bei ihren Kontrollen stellten die Zollbeamtinnen und Zollbeamten rund 45 kg Tabak (Vorjahr: 23 kg), 118.000 Zigaretten (Vorjahr: 103.000) sowie 163 Stücke Goldschmuck mit einem Wert von rund 122.000 Euro (Vorjahr: 271/ 112.000 Euro) sicher.

Weiterhin konfiszierten sie in 128 Fällen (Vorjahr: 132) Nahrungsmittel, bzw. Produkte tierischen Ursprungs, die aus lebensmittelrechtlichen Gründen nicht eigeführt werden duften. Aus Gründen des Artenschutzes stellten die Flughafenzöllner außerdem 17 Stücke Korallen und Elfenbein sicher.

Weitere Informationen erhalten Bürgerinnen und Bürger unter www.zoll.de.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster

Pressesprecherin

Britta Flothmann

Telefon: 0251-4814-1333

E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell