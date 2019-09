Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll prüft im Münsterland

Bundesweite Schwerpunktprüfung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

Münster (ots)

Am 18. September 2019 kontrollierten rund 50 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) und der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Münster an verschiedenen Stellen im Münsterland. "Ziel der umfangreichen Kontrollen war es, möglicher Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigungsverhältnissen auf die Spur zu kommen", so Pressesprecherin Jutta Mersch. "Jedoch prüfen wir auch im Rahmen unserer Zuständigkeiten die Einhaltung weiterer Gesetze und Vorschriften."

Der Zoll prüfte auf der Bundesstraße 54, auf den Autobahnen 31 und 43 sowie in fünf Speditionen. Insgesamt befragten die Beamtinnen und Beamten 65 Fahrer von Lastkraftwagen und Kleintransportern zu Art und Umfang ihrer Tätigkeit.

Folgende Hinweise auf Unregelmäßigkeiten ergaben sich bei den Kontrollen:

- Unterschreitung des Mindestlohns von 9,19 Euro pro Stunde in sieben Fällen - Vorenthalten von Beiträgen zur Sozialversicherung in vier Fällen - Illegale Beschäftigung von Ausländern in zwei Fällen - Leistungsmissbrauch in einem Fall

Die weiteren Ermittlungen der FKS des Hauptzollamtes Münster nehmen noch einige Zeit in Anspruch.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Münster

Pressesprecherin

Jutta Mersch

Telefon: 0251-4814-1329

E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell