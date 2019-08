Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Leitungswechsel beim Zollamt Rheine

Marion Hellert neue Chefin

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Das Zollamt Rheine hat eine neue Leiterin. Die 44jährige Marion Hellert aus Rheine übernahm das Amt des langjährigen Vorgängers Robert Grawe. Grawe trat im November 2018 seinen Weg in den wohlverdienten Ruhestand mit den Worten an: "Jetzt ist es Zeit, die Aufgabe in jüngere Hände zu geben."

Diese Aufgabe wurde nun in die Hände von Marion Hellert gelegt. Dazu wünschte die Leiterin des Hauptzollamtes Münster, Astrid Scholz, viel Erfolg und einen guten Start in das verantwortungsvolle Amt.

Der berufliche Werdegang der verheirateten, zweifachen Mutter begann 1995 mit der Zollausbildung für den gehobenen Dienst. Nach Beendigung des Studiums war sie für ein Jahr in der Zentralen Steuerzeichenstelle in Bünde beim Hauptzollamt Bielefeld eingesetzt. Im Anschluss daran war Hellert als Sachbearbeiterin in der Bundesstelle Ursprungsnachprüfung beim Hauptzollamt Münster tätig.

Für die Zukunft wünscht sie sich, dass die gute Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbeteiligten weiterhin gelingen mag und dass das Betriebsklima im Zollamt so angenehm wie bisher bleibt.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Münster

Pressesprecherin

Jutta Mersch

Telefon: 0251-4814-1329

E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell