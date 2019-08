Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Willkommener Nachwuchs beim Hauptzollamt Münster 39 Anwärterinnen und Anwärter beginnen ihre Beamtenlaufbahn

Münster (ots)

Die Leiterin des Hauptzollamtes Münster, Astrid Scholz, begrüßte am 1. August 2019 die neuen Kolleginnen und Kollegen und vereidigte 39 junge Frauen und Männer in einer feierlichen Zeremonie. " Die Vereidigung ist für jede und jeden von Ihnen ein bedeutendes Ereignis in Ihrem Leben. Mit Ihrer Ernennung zur Beamtin und zum Beamten auf Widerruf beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Sie alle", so Scholz in ihrer Willkommensrede.

21 Nachwuchskräfte haben ihre zweijährige Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes und 18 Auszubildende ein dreijähriges duales Studium zur Diplom-Finanzwirtin beziehungsweise zum Diplom-Finanzwirt in der Laufbahn des gehobenen Dienstes begonnen.

Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jede Anwärterin und jeder Anwärter nach seinen individuellen Stärken und Fähigkeiten eingesetzt und gefördert werden kann. Wer für das kommende Jahr noch einen Ausbildungs- oder Studienplatz sucht und sich für eine Tätigkeit in der Zollverwaltung interessiert, kann sich noch bis zum 30. September 2019 beim Hauptzollamt Münster bewerben. Nähere Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung finden Interessierte im Internet unter www.talent-im-einsatz.de oder unter www.zoll.de.

