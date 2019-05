Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Hauptzollamt Münster, Zollamt Eulerstraße und Kfz-Steuerstellen in Münster und Rheine am 05. Juni 2019 geschlossen

Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster, das Zollamt Eulerstraße am Linus-Pauling-Weg sowie die Kfz-Steuerstellen in Münster (Linus-Pauling-Weg) und Rheine (Dutumer Straße) sind am 05. Juni 2019 für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Telefonhotlines der Kfz-Steuerstellen in Münster und Rheine für die Zulassungsbezirke Borken, Coesfeld, Düsseldorf, Leverkusen, Mettmann, Münster, Remscheid, Solingen, Steinfurt und Warendorf sind an diesem Tag nicht erreichbar. Das Hauptzollamt Münster bittet um Verständnis, dass aufgrund einer internen Veranstaltung an diesem Tag keine Anfragen beantwortet werden können.

