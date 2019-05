Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zollamt Eulerstraße zieht um / Abfertigungen ab 03. Juni 2019 am Linus-Pauling-Weg und Bertha-von-Suttner-Weg

Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster teilt mit, dass die Abfertigungen des Zollamtes ab Montag, 03. Juni 2019 am Linus-Pauling-Weg 4, 48155 Münster stattfinden. Der Amtsplatz befindet sich am Bertha-von-Suttner-Weg (Gelände der ehemaligen Panzerverladerampe), welcher circa 400 Meter vom Linus-Pauling-Weg entfernt liegt. Die Abfertigung von Postpaketen erfolgt weiterhin in den Räumlichkeiten des Hauptzollamtes Münster, Linus-Pauling-Weg 1-5, 48155 Münster. Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeiten bleiben zunächst unverändert.

