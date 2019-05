Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Hauptzollamt Münster kontrolliert Baugewerbe

Bundesweite Schwerpunktprüfung auch im Münsterland

Münster (ots)

63 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Münster führten am 09. Mai 2019 im Münsterland Kontrollen im Baugewerbe durch. Unterstützt wurden sie dabei von Bediensteten anderer Behörden.

Schwerpunkt der Prüfung war die Einhaltung der Mindestlohnbestimmungen, der sozialversicherungspflichtigen Meldepflichten sowie das Abführen von Beiträgen zur Sozialversicherung. Darüber hinaus wurde auch auf Scheinselbständigkeit und illegale Ausländerbeschäftigung geprüft.

Die Beamten kontrollierten überwiegend auf Großbaustellen. Insgesamt befragten sie 283 Arbeitnehmer und Selbständige sowie 88 Arbeitgeber.

Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht in 13 Fällen der Verdacht auf einen Verstoß gegen Mindestlohnbestimmungen, in einem Fall ein Hinweis auf Leistungsmissbrauch und in zwei Fällen der Verdacht auf Beitragsvorenthaltung, davon in einem Fall auf Scheinselbständigkeit.

Auf den Baustellen wurden fünf ost- und südosteuropäische Arbeitnehmer mit gefälschten Ausweisdokumenten angetroffen. Das Fehlen des entsprechenden Aufenthaltstitels führte in allen Fällen zu einer nicht genehmigten Arbeitsaufnahme. Die Zöllner nahmen die Arbeiter vorläufig fest und leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

