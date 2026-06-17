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Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll geht auf Kontrollfahrt in der Taxibranche

HZA-KR: Krefelder Zoll geht auf Kontrollfahrt in der Taxibranche
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Krefeld, Mönchengladbach (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld hat in der vergangenen Woche (KW 24) umfangreiche Prüfungen im Taxi- und Mietwagengewerbe durchgeführt. Ziel der Kontrollen war die Aufdeckung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie die Überprüfung der Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Vorschriften.

Es waren insgesamt 60 Beschäftigte des Zolls im Einsatz. Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitenden der Stadt Krefeld, des Kreises Viersen und des Rhein-Kreises Neuss. Im Rahmen der Prüfungen wurden rund 200 Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert.

Die Prüfungen führten zu zahlreichen Auffälligkeiten.

Im Bereich der FKS Krefeld ergaben sich 22 Verdachtsfälle von Mindestlohnverstößen sowie des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Darüber hinaus wurden acht Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer eines Mietwagenvermittlungsdienstes eingeleitet, da diese ihrer Mitwirkungspflicht bei der Kontrolle nicht nachkamen. Ferner wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt. Gegen einen Disponenten eines Mietwagenunternehmens wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Nötigung erstattet, nachdem dieser einem Beschäftigten untersagt haben soll, Auskünfte gegenüber den Prüfbeamten zu erteilen.

Bei den Kontrollen der FKS Mönchengladbach ergaben sich in 21 Fällen Verdachtsmomente auf das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt sowie Verstöße gegen das Mindestlohngesetz.

An die Prüfungen schließen sich nun umfangreiche Auswertungen der erhobenen Unterlagen an. Dabei werden die festgestellten Sachverhalte weiter aufgeklärt und gegebenenfalls Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Krefeld
Stefan Thoeren
Telefon: 02151/850-10600
E-Mail: presse.hza-krefeld@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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