Mehr als 2.200 junge Menschen begannen am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll, 38 davon beim Hauptzollamt Krefeld.

Wie schon im letzten Jahr musste Corona bedingt die feierliche Vereidigung der Anwärterinnen und Anwärter leider wieder in zwei Gruppen durchgeführt werden. "Seien Sie versichert, dass wir als Ausbildungshauptzollamt alles Erdenkliche unternehmen werden, Sie trotz Pandemie bestmöglich durch den Vorbereitungsdienst zu begleiten", so der Leiter des Hauptzollamtes Krefeld, Regierungsdirektor Jörg Danschewitz-Ludwig. "Einerseits wird es für Sie eine große Herausforderung werden, anderseits erwartet Sie eine vielseitige und umfassende Ausbildung, die Ihnen später bei der Bewältigung Ihrer beruflichen Aufgaben als sicheres Fundament dienen wird", so Danschewitz-Ludwig weiter.

Von den Berufseinsteigern absolvieren 25 eine zweijährige Ausbildung im mittlerer Dienst und 13 ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow oder Sigmaringen absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern.

Nach Abschluss der Ausbildung erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine Verwendung in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen des Zolls. Das Spektrum reicht u.a. von Sachbearbeitung bis Spezialeinheit sowie von Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis Fahndung.

Mit der Einstellung beim Zoll erwartet die Auszubildenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium und viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Krefeld bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an.

Ansprechpartner für die Ausbildung/ das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Krefeld Ralf Horstmann 02151 850-11050: bewerbung.hza-krefeld@zoll.bund.de: www.zoll-karriere.de

