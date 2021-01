Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamtes Krefeld für den Publikumsverkehr am 05.02.2021 geschlossen

Ein Dokument

Krefeld (ots)

Die Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamtes Krefeld steht am Freitag, dem 05. Februar 2021, wegen Wartungsarbeiten am EDV-System nicht für den Publikumsverkehr zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, erst wieder am Montag, dem 08. Februar 2021, in Kfz-Steuerangelegenheiten vorzusprechen oder rechtzeitig einen anderen Termin zu vereinbaren.

Zusatzinformation

Informationen zur Erreichbarkeit und den üblichen Öffnungszeiten der Krefelder Zollbehörden gibt es unter www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/ .

Original-Content von: Hauptzollamt Krefeld, übermittelt durch news aktuell