Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll stellt Drogen im Wert von über 20.000,00 EUR sicher

Krefeld (ots)

2,2 kg Marihuana und 400,00 EUR Bargeld stellten Zöllner des Hauptzollamtes Krefeld am vergangenen Dienstag auf der Autobahn 52 sicher.

Am vergangenen Dienstag, den 04.08.2020, reiste gegen 18:00 Uhr ein 66-jähriger Mann mit einem in Mönchengladbach zugelassenen PKW aus den Niederlanden über die BAB 52 nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle gab der deutsche Staatangehörige auf Nachfrage an, dass er in seinem Kofferraum "Drogen" habe.

Im Kofferraum des Fahrzeugs befand sich eine Einkaufstasche mit zwei großen Verschlussbeuteln mit insgesamt 2,2 kg Marihuana, zudem fanden die Zöllner 400,00 EUR Bargeld.

Das Bargeld sowie das Schmuggelgut wurden sichergestellt. Der 66-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler wurde wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach durch das Zollfahndungsamt Essen mit Dienstsitz in Kleve geführt. Der Festgenommene wurde mittlerweile aus der Haft entlassen.

