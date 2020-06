HZA-KR: Zollamt Mönchengladbach ab 22. Juni 2020 in neuem Dienstgebäude

Hauptzollamt Krefeld

Zollamt Mönchengladbach ab 22. Juni 2020 in neuem Dienstgebäude

Krefeld

Die Vorbereitungen für den Umzug in das neue Dienstgebäude in der Malmedyer Straße 14 in 41066 Mönchengladbach sind in vollem Gange. Die siebzehn Beschäftigten haben die ersten Kisten gepackt und werden in der Zeit vom 17. bis zum 19. Juni 2020 die neuen Räumlichkeiten beziehen. Während des Umzugs bleibt das Zollamt Mönchengladbach geschlossen. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Zollämter Krefeld - Uerdingen und Nettetal - Schwanenhaus die anstehenden Zollabfertigungen in dieser Zeit übernehmen. Ab Montag, den 22.06.2020, stehen die Zöllnerinnen und Zöllner in Mönchengladbach als Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt in vollem Umfang wieder zur Verfügung. Die bekannten Telefonnummern und die Öffnungszeiten behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Um den Service für Bürgerinnen und Bürger, einhergehend mit dem Ausbau der Barrierefreiheit, weiterhin auf einem hohen Stand zu halten, war der Umzug in das neue Dienstgebäude notwendig geworden. Die Liegenschaft auf der Malmedyer Straße ist in die verkehrstechnische Infrastruktur gut angebunden. So erreicht man den neuen Standort mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den Hauptbahnhof in Mönchengladbach mit den Linien 07, 010 oder 036 und den Haltestellen Nordring sowie Tonderner Straße. Ebenso ist die schnelle Erreichbarkeit mit dem PKW und LKW über die Krefelder Straße in Mönchengladbach und der Anbindung an die nahe gelegene Autobahn 52 mit der Anschlussstelle Neuwerk oder über die Autobahn 44 und dem Kreuz Mönchengladbach gewährleistet. Allerdings sollte zur besseren Auffindbarkeit des Gebäudes folgende Adresse in das Navigationssystem eingegeben werden: Am Baumhof 37, 41066 Mönchengladbach oder der Plus Code 6F79+RM Mönchengladbach bzw. die Koordinaten (51.2146058,6.4691592).

Unvorhersehbare Probleme und Schwierigkeiten, welche mit dem Umzug einhergehen können, werden so schnell wie möglich behoben. "Unser Ziel ist es, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten", so der Pressesprecher des Hauptzollamtes Krefeld, Rainer Wanzke.

Zollamt Mönchengladbach (ab 22.06.2020) Malmedyer Str. 14 41066 Mönchengldbach

Anfahrt mit Navi: Am Baumhof 37 41066 Mönchengladbach

Telefon:02161 65923 - 0 Fax: 02161 65923 - 29 E-Mail: Poststelle.za-moenchengaldbach@zoll.bund.de

Erreichbarkeiten der vertretenden Zollämter:

Zollamt Krefeld Uerdingen Am Zollhof 7 47829 Krefeld

Zollamt Schwanenhaus Deller Weg 112 41334 Nettetal

