Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Krefelder Zoll prüft Transportgewerbe Bundesweite Schwerpunktprüfung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe

Krefeld (ots)

Am 18. September 2019 kontrollierten in den frühen Morgenstunden 27 Zöllner und Zöllnerinnen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Krefeld und Mönchengladbach im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung das Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe. Dabei wurden sie mit 4 Einsätzkräften der Mönchengladbacher Verkehrspolizei und 2 Einsatzkräften der Bezirksregierung Düsseldorf unterstützt. "Ziel der Prüfung war es, unangemessene Arbeitsbedingungen sowie Verstöße gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr aufzudecken", so Diana Hommes, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Krefeld. Insbesondere die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes in Höhe von 9,19 Euro pro Stunde, die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Ausländerbeschäftigung wurden überprüft. Neben den Befragungen der angetroffenen 82 Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsverhältnissen wurden auch die Geschäftsunterlagen von 11 Unternehmen sowie Fahrtenschreiber bzgl. der Arbeits-, Ruhe- und Lenkzeiten, als auch die Ladungssicherung überprüft. Bei 12 Unternehmen stehen die Geschäftsunterlagenprüfungen noch aus. Bereits in 9 Fällen konnte der Verdacht des Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt festgestellt werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an. Im Zuge der Maßnahme stellten die Bezirksregierung Düsseldorf und die Mönchengladbacher Verkehrspolizei fest, dass bei nahezu allen kontrollierten Kraftfahrern der Fahrtenschreiber nicht bzw. nicht ordnungsgemäß bedient wurde, so dass die Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst, manuelle Nachträge nicht vorgenommen oder die Fahrerkarte für die An- und Abfahrten zur Betriebsstätte nicht in den Fahrtenschreiber eingegeben wurde. Zudem stellte die Polizei in zahlreichen Fällen technische Mängel und unzureichende Ladungssicherung fest. In diesen Fällen haben die Betroffenen mit der Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren zu rechnen. Zusatzinformationen: Schwerpunktprüfungen sind Präventivmaßnahmen, die zu einer Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung beitragen und zu einem erhöhten Unrechtsbewusstsein in der Bevölkerung führen sollen.

