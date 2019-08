HZA-KR: Vereidigung neuer Anwärterinnen und Anwärter beim Hauptzollamt Krefeld

Hauptzollamt Krefeld

29 junge Menschen hieß Regierungsdirektor Jörg Danschewitz-Ludwig am Donnerstag, den 01. August 2019, als Leiter des Hauptzollamtes Krefeld, im Dienstgebäude an der Medienstraße zur feierlichen Vereidigung herzlich willkommen.

Nach einer kurzen Einführungswoche werden die Zollinspektorenanwärter/innen und die Zollsekretäranwärter/innen, so die offizielle Amtsbezeichnung, in den nächsten Monaten ihr duales Studium an der Hochschule des Bundes in Münster oder ihre Ausbildung an einem der Bildungszentren des Zolls durchlaufen. Die praktische Unterweisung wird sie bis zum Abschluss ihrer Anwärterzeit immer wieder in den Bezirk des Ausbildungshauptzollamtes zurückführen. Während der Praxisphase werden die Anwärterinnen und Anwärter in die Aufgaben der Zollabfertigung sowie in der Sachbearbeitung eingewiesen und lernen die Tätigkeiten in den Bereichen von Kontrollen und Ermittlungen kennen. So wird die Ausbildungs- und Studienphase mit dem Praxiswissen vernetzt und die Nachwuchskräfte erweitern ihr Wissen in den zukünftigen Einsatzgebieten.

"Integrieren Sie unser diesjähriges Kampagnenmotto "Mit geballter Zoll-Power im Einsatz" in Ihre Ausbildung und haben Sie Freude an dem Beruf des Zollbeamten. Bei uns erwartet Sie eine attraktive und spannende Tätigkeit. Nutzen Sie die Vielseitigkeit des Zolls und die abwechslungsreichen Aufgabengebiete, wie wir sie exemplarisch bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit anbieten können", so Danschewitz-Ludwig in seiner Begrüßungsansprache.

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss werden alle Anwärter in ein Beamtenverhältnis auf Probe übernommen.

Zusatzinformation

Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert werden kann.

Für eine Einstellung zum 01. August 2020 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2019 bei jedem Hauptzollamt bewerben.

Wer Interesse an Informationstechnik hat, kann sich für den dreijährigen dualen Studiengang "Verwaltungsinformatik" bewerben. Die nächsten freien Plätze werden zum 1. Oktober 2020 vergeben; Bewerbungsschluss ist ebenfalls der 30. September 2019.

Informationen erteilt für das Hauptzollamt Krefeld die Ausbildungsstelle, Herr Tenberg, Telefon 02151/850-215 (ab August 2020 neue Durchwahl: 850-11030. Ausführliche Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung finden Sie im Internet unter www.talent-im-einsatz.de oder auf facebook unter @zoll.karriere.

