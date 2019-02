HZA-KR: 59 Zöllnerinnen und Zöllner aus Krefeld erhielten für ihre sportlichen Leistungen Urkunden und Ehrennadeln

Hauptzollamt Krefeld

59 Zöllnerinnen und Zöllner aus Krefeld erhielten für ihre sportlichen Leistungen Urkunden und Ehrennadeln

Krefeld

47 Zöllnern und zwölf Zöllnerinnen des Hauptzollamtes Krefeld konnte am Freitag, den 22. Februar 2019, im Rahmen einer Feierstunde das Deutsche Sportabzeichen verliehen werden. Das Deutsche Sportabzeichen ist als Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes die höchste Ehrung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für über-durchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Insgesamt konnten Ehrungen für 35 goldene, 21 silberne und drei bronzene Abzeichen vorgenommen werden.

Dass die Sportlichkeit beim Zoll einen hohen Stellenwert besitzt, belegen nicht nur die generell hohe Beteiligung der operativen Kräfte, sondern auch die Vielzahl der Leistungsabzeichen im Spitzenbereich, so die Bilanz des Leiters des Hauptzollamtes Krefeld, Regierungsdirektor Danschewitz-Ludwig. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die Einstellungsvoraussetzungen für die Nachwuchskräfte des Zolls. Im mittleren Zolldienst ist das Sportabzeichen mindestens in Bronze Pflicht.

Zusatzinformation:

Auch für 2020 sucht das Hauptzollamt Krefeld wieder Anwärter für den gehobenen und den mittleren Dienst. Für eine Einstellung zum 01. August 2020 können sich Interessierte bis zum 30. September 2019 bei dem Hauptzollamt Krefeld bewerben. Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert werden kann. Ausführliche Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung finden Sie im Internet unter www.talent-im-einsatz.de oder auf facebook unter @zoll.karriere.

