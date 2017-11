HZA-KR: Zöllner beschlagnahmen über zwei Millionen Schmuggelzigaretten

Das angefügte Bildmaterial kann frei im Zusammenhang mit dieser PM verwendet werden. (Quellenangabe: Hauptzollamt Krefeld) Bild-Infos Download

Krefeld (ots) - Einsatz von Röntgentechnik brachte den Erfolg

2,04 Millionen Schmuggelzigaretten haben Beamte des Hauptzollamtes Krefeld - Kontrolleinheit Verkehrswege Kaldenkirchen - am 09. November 2017 auf der Autobahn 40 beschlagnahmt. Geholfen hat ihnen dabei modernste Röntgentechnik, die im Rahmen einer größeren Kontrollaktion eingesetzt wurde.

Kurz vor der Grenze stoppten die Zöllner einen in Estland beheimateten Lkw, der sich auf dem Weg in die Niederlande befand. Nach den mitgeführten Frachtpapieren sollten sich auf dem Kühlauflieger Holzpaletten und Pflanzcontainer befinden, was eine erste Inaugenscheinnahme der Ladung auch zu bestätigen schien. Um über eine weitergehende detaillierte Kontrolle der Ladung entscheiden zu können, setzten die Zöllner zusätzlich noch ihre Röntgentechnik ein. Die Auswertung der Röntgenbilder brachte erste Unregelmäßigkeiten zum Vorschein, demzufolge die Fracht auf einem nahe gelegenen Gelände entladen und kontrolliert wurde.

Hinter der in den Frachtpapieren beschriebenen Tarnladung kamen nunmehr 204 Kartons mit Schmuggelzigaretten zum Vorschein. Der hinterzogene Steuerschaden beläuft sich auf ca. 300.000 Euro.

Gegen den 27-jährigen estnischen Lkw-Fahrer leiteten die Zöllner ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen.

Die vollmobile Röntgenanlage wird vom Hauptzollamt Köln aus eingesetzt und unterstützt die einzelnen Kontrolleinheiten bei ihrer täglichen Arbeit. Die Technik erlaubt Stichprobenkontrollen ohne die Fracht entladen zu müssen.

