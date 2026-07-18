Hauptzollamt Köln

HZA-K: ZOLL kontrolliert beim Konzert der Toten Hosen im Kölner Stadion und im Großraum Bonn und Bergisch Gladbach/Schwerpunkteinsatz in der Gastronomiebranche

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

75 Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Kölner Zolls, kontrollierten gestern Abend gezielt Gastronomiebetriebe. Es wurden 17 Gaststätten und Imbisse in Köln sowie im Großraum Bonn und Bergisch Gladbach überprüft und 86 angetroffene Beschäftigte überprüft.

"Ein weiterer Schwerpunkt unseres Einsatzes war die Kontrolle des Sicherheits- und Gastronomiepersonals beim Konzert der Toten Hosen im Kölner Stadion. Insgesamt wurden 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 27 Firmen überprüft. Bei jedem fünften Beschäftigten gibt es erste Hinweise auf Verstöße. Vorrangig geht es um Schwarzarbeit, Sozialleistungsmissbrauch und Mindestlohnunterschreitung", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Überprüft wurden die Sicherheitskräfte an den Einlassstellen und im Bühnenbereich, sowie das Personal an den Gastronomieständen. Die Kontrollen im Stadion fanden gemeinsam mit Einsatzkräften des Ordnungsdienstes und der Gewerbeabteilung der Stadt Köln statt.

Die bisherige Bilanz des gesamten Einsatzes:

- Vier Personen wurden ohne die erforderliche Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis angetroffen. Noch vor Ort wurden gegen sie und ihre Arbeitgeber Ermittlungsverfahren eingeleitet.

- In elf Fällen ergaben sich erste Hinweise, dass den Beschäftigten nicht der Mindestlohn gezahlt wird.

- Bei 34 Beschäftigten liegen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet und somit umgangssprachlich schwarz beschäftigt werden.

- Für den Missbrauch von Sozialleistungen, ergaben sich bei vier Beschäftigten bereits konkrete Anhaltspunkte.

"Die Befragung der Beschäftigten vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind oder nicht zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, macht regelmäßig tiefergehende Geschäftsunterla-genprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Firmen notwendig", erläutert Ahland.

Die Auswertungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell