Hauptzollamt Köln

HZA-K: Goldschmuck im Wert von rund 20.000 Euro in Babywindeln versteckt

Kölner ZOLL vereitelt Schmuggelversuch am Flughafen

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Köln (ots)

Acht Goldarmreifen und ein Paar Goldohrringe mit einem Gesamtgewicht von mehr als 200 Gramm, fand der ZOLL am Mittwochabend (01.07.2026) bei einem 42-Jährigen am Flughafen Köln/Bonn. Der Reiserückkehrer aus dem Irak hatte versucht, mit seinem Gepäck die Kontrollstelle des Zolls durch den grünen Ausgang für abgabefreie Waren zu verlassen.

"Schmuggelversuche von Goldschmuck oder Goldmünzen versteckt im Gepäck zwischen Bekleidung, eingewickelt in Alufolie oder Tennissocken gehören für uns am Flughafen zum täglichen Geschäft, aber in Babywindeln versteckter Goldschmuck im Wert von rund 20.000 Euro ist schon sehr außergewöhnlich", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Gegen den deutschen Mann aus dem Kreis Kleve im Westen von Nordrhein-Westfalen, wurde noch vor Ort ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Abgabenfrei sind Waren bei Flugreisen aus Nicht-EU-Staaten nur bis zu einem Wert von 430 Euro. Alles was darüber hinausgeht, muss beim ZOLL angemeldet werden, sonst droht, wie in diesem Fall, ein Strafverfahren.

"Die noch vor Ort berechneten Einfuhrabgaben von mehr als 4.300 Euro, konnte der nach eigenen Angaben arbeitslose Reisende nicht bezahlen und deshalb wurde der Goldschmuck zur Sicherung der Einfuhrabgaben beschlagnahmt. Zusätzlich muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe nach Abschluss des Ermittlungsverfahrens rechnen", erklärt Ahland.

Zusatzinformation:

Wichtige und zuverlässige Informationen aus erster Hand bietet www.zoll.de. Dort können auch mögliche Einfuhrabgaben leicht berechnet werden, falls die Freimenge überschritten wird.

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