Hauptzollamt Köln

HZA-K: Reiserückkehrer aus der Türkei vom Kölner ZOLL am Flughafen mit fast acht Kilogramm Potenzhonig erwischt

Gefährlicher Trend hält an

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Köln (ots)

Fast acht Kilogramm Potenzhonig fand der Kölner ZOLL vor drei Tagen am Flughafen im Koffer eines Reiserückkehrers aus der Türkei. Der 66-jährige Mann, hatte 22 Gläser und mehr als 180 Sachets zwischen seiner Kleidung versteckt.

"Rund 60 Kilogramm Potenzhonig fanden wir bereits in diesem Jahr am Flughafen in Koffern von Reiserückkehrern aus der Türkei", bilanziert Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Der Honig enthält das in Deutschland verschreibungspflichtige Potenzmittel "Sildenafil" und dieses muss als Arzneiwirkstoff klar deklariert werden. Bei keiner der sichergestellten Verpackungen war dies der Fall.

Mediziner und Verbraucherschutzorganisationen warnen regelmäßig, dass die Einnahme ohne ärztliche Beratung gesundheitliche Schädigungen hervorrufen kann. Wird der Wirkstoff gemeinsam mit einigen Herzmedikamenten eingenommen, drohen sogar lebensgefährliche Wechselwirkungen.

"Ob für den Eigenbedarf, wie von diesem Urlauber angegeben, oder als Mitbringsel für Freunde und Familie gedacht spielt für uns dabei keine Rolle. Es handelt sich um einen Verstoß gegen das deutsche Arzneimittelgesetz und daher stellen wir die illegalen Potenzmittel sicher und leiten noch vor Ort ein Strafverfahren ein", erklärt Ahland.

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